احذر.. 5 أنواع من النزيف تنذر بالإصابة بالسرطان

تعتمد أعراض السرطان إلى حد كبير على نوع السرطان الذي يعاني منه الشخص.

على سبيل المثال، تؤثر أعراض سرطان الثدي عادة على الثديين والمنطقة المحيطة بهما. ولكن هناك بعض العلامات العامة التي يجب الإشارة إليها والتي تنجم عن أكثر من نوع واحد من السرطان، وأهمها النزيف غير المبرر.

5 أنواع من النزيف تدل على الإصابة بالسرطان، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية:

دم في البول

يمكن أن يكون الدم في البول علامة على سرطان المثانة، وقد يكون لونه وردي فاتح، أو أحمر أو بني داكن.

نزيف بين مواعيد العادة الشهرية

يمكن أن يكون النزيف بين مواعيد العادة الشهرية لدى النساء، علامة في بعض الأحيان على سرطان عنق الرحم. وقد يكون سبب النزيف العدوى أو تشوهات في عنق الرحم.

النزيف الشرجي

غالبًا ما يكون النزيف أول علامة على الإصابة بسرطان الشرج، ولكن من المهم ملاحظة أن أعراض سرطان الشرج لا تظهر أحيانًا على الإطلاق. ويكون لون الدم عادة ورديًا، ويؤدي إلى تلون البراز باللون الداكن أو الأسود.

دم عند السعال

يمكن أن يسبب سرطان الرئة وسرطان الحلق أو القصبة الهوائية ظهور الدم عند السعال، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون ناجمًا عن التهابات عرضية لا تشكل خطورة على الصحة.

دم في القيء

تشمل الأسباب الشائعة لوجود دماء في القيء، قرحة المعدة أو التهاب المعدة الحاد، دوالي المريء، مرض الجزر المعدي المريئي الحاد، تمزق في المريء، وفي حالات نادرة، سرطان المريء أو سرطان المعدة.