شرطة غانا تعلن اختطاف اثنين من الكنديين في مدينة كوماسي

أكد متحدث باسم الشرطة الغانية اليوم الخميس اختطاف اثنين من الكنديين في مدينة (كوماسي)، ثاني أكبر مدن غانا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن المخطوفين يشاركان في برنامج للتبادل الثقافي مع جامعة التكنولوجيا بمدينة (كوماسي).

على صعيد متصل، توعد رئيس غانا نانا أكوفو بملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة، التي تعتبر ثاني حادث اختطاف من نوعه بكوماسي في غضون أقل من شهر بعد اختطاف مواطن هندي وتحريره في وقت لاحق.

