شركة أوروبية تعد بإيصال القمر الصناعي الروسي إلى مداره

أعلنت شركة Thales Alenia Space الأوروبية المصنعة للقمر الصناعي الروسي "يامال -601" للاتصال أن خللا وقع في محركه، لكنه لن يؤثر على إرساله لمداره.



وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن "الشركة ستختار عما قريب سبيلا لإيصال القمر الصناعي إلى المدار الثابت الذي يبلغ ارتفاعه 36 ألف كيلومتر فوق الأرض". وأضاف أن حالة القمر الصناعي جيدة، وهو جاهز للعمل ويمكن أن يخدم لمدة 15 عاما كما هو مخطط له.



وأوضح المصدر المقرّب من الشركة أن الأخيرة ستضع محركا آخر لهذا الغرض.



يذكر أن القمر الصناعي الروسي "يامال – 601" الذي أطلق في 30 مايو الماضي لم يستطع الوصول إلى المدار المحدد له على ارتفاع 36 ألف كيلومتر فوق الأرض. وذلك بسبب خلل في محركه. وتبنت شركة Thales Alenia Space الأوروبية المصنعة للقمر الصناعي المسؤولية عن العطل.