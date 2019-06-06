مسؤول روسي: وزير الطاقة السعودي مهتم بالاستثمار المتبادل

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميتريف، اليوم الخميس، إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أبدى اهتمامه بالاستثمارات الخارجية بين الرياض وموسكو خلال حضوره اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستثمرين الأجانب.

وأضاف ديميتريف، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، " إن كل ما أستطيع قوله أن الفالح قال خلال الاجتماع أن المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية تخططان للاستثمار في روسيا، وفي المقابل يريدون من الشركات الروسية أن يصبحوا شركاء أرامكو في السعودية".

وتابع " إن الفالح أشار إلى أن صفقة منظمة (أوبك) للنفط عادت بالنفع على اقتصاد كلا البلدين روسيا والسعودية، إضافة إلى الاقتصاد العالمي، كما قال الفالح إن الاستثمارات في قطاع النفط توقفت بالفعل منذ سنتين لكن عادت مرة أخرى بفضل ارتفاع أسعار النفط وهو ما كان عاملا إيجابيا للنمو الاقتصادي".