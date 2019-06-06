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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:37 م

تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة فى دمياط

تجهيز استراحات مراقبي
حسام فهمي
dostor.org/2655985

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إعداد وتجهيز استراحات رؤساء ومراقبي وملاحظي لجان شهادة الثانوية العامة الوافدين من المحافظات الأخرى.

وأكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الثانوية العامة واستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين في 25 استراحة على مستوى محافظة دمياط.

وقال وكيل الوزارة إنه راعى في اختيار الاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان، مشددا على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب، أثناء فترة إقامتهم وأن تكون جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

ولفت إلى أنه تم اختيارها قريبة من اللجان لمراعاة راحة المشاركين في الامتحانات، وخصصت 10 استراحات منها للسيدات، موضحا أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع بدقة الإجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الأزمة والملايات، وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.

واختتم أنه وجه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيه الجاري.

تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة فى دمياط
تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة فى دمياط
تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة فى دمياط
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