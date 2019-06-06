أحمد زاهر يكشف كواليس تحضير شخصيته في "ولد الغلابة"

كشف الفنان أحمد زاهر عن تفاصيل تحضيره لشخصية "جمال لبه" التي ظهر بها كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا ولاقت نجاح كبير بين جمهوره.



وشارك "زاهر" مقطع فيديو أثناء كواليس التحضير عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"وعلق قائلًا: "عذاب تحضير شخصية جمال لبة ٤ ساعات كل مرة وأنا متثبت كده، بس كله يهون عشان خاطر لبة مع فنان المكياج المبدع المتميز محمد عبدالحميد".





"جمال لبة" محامي محتال يظهر في الثلث الأخير من مسلسل "ولد الغلابة" وينقذ عيسى الغنام "الشخصية التي يلعبها أحمد السقا" من الأزمات، والمسلسل بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.