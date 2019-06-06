تدشين مركز الفنان "منيب" للفنون والتراث بأسوان.. غدًا

تنظم مؤسسة نحمي تراثنا، غدا الجمعة، حفل تدشين مركز منيب للفنون وموسيقى التراث بأسوان، بقرية فنتى كامب بغرب سهيل.



وقال محمد السيد، المستشار الإعلامي لمؤسسة نحمي تراثنا، إنه تم اختيار منتجع فنتي كامب بمنطقة غرب سهيل في أسوان مقرًا لمركز منيب للفنون وموسيقى التراث، والتي تم الإعلان عنها ضمن مبادرات المؤسسة لإحياء الفنون التراثية.



وأوضح، أن عادل منيب رئيس مجلس أمناء نحمى تراثنا، سيوقع على اتفاقية تعاون وشراكة، غدًا بحفل التدشين، مع معتز عبد الرحمن أبازيد رئيس مجلس إدارة منتجع فينتي.



وفى سياق متصل، قال عادل منيب رئيس مجلس أمناء نحمى تراثنا، إن اختيار تدشين مركز منيب للفنون وموسيقى التراث ليكون بمحافظة أسوان، يأتي انطلاقًا من حرصنا على تسخير جميع الإمكانيات، التى تسهل من تأسيس المركز بشكل يرضي جمهور ورواد الفنون التراثية بأسوان، ومحبي الفنان أحمد منيب، باعتباره علامة من علامات التراث والموسيقى.



وذكر، أن هذه الخطوة جاءت كنوع من أنواع التقدير والاحترام للحفاظ على هذا التاريخ الفني العظيم، واستغلال ما يتضمنه المركز من أمكانات متعددة تساعد على تقديم فنون الإبداع وتمكن المبدعين والمهتمين بهذا اللون الثقافي العريق.



وأشار إلى أنه تم اختيار اسم المركز نسبة للموسيقار أحمد منيب، الحائز على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى للعلوم والفنون، ويعد الموسيقار صاحب مزج السلم الخماسي بالسباعي وحاليا تسمي في الوسط الموسيقي بالمنيبزم الموسيقي.