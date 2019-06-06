عاهل أسبانيا يكلف سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة في أسبانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحزب الاشتراكي لسانشيز فاز في الانتخابات العامة التي جرت في أسبانيا في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي، غير أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، ومن ثم فإنه في حاجة إلى الحصول على دعم لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس الائتلاف مع أحزاب أخرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حزب (نعم نستطيع)، الذي يمثل أقصى اليسار يسعى بالفعل إلى الانضمام إلى الحكومة الجديدة في أسبانيا.