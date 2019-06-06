بعد سقوطها من الطابق الثاني.. أطباء مطروح ينجحون في إنقاذ سيدة ثلاثينية

أنقذ أطباء العظام بمستشفى مطروح العام في أول ايام عيد الفطر سيدة في العقد الثالث من عمرها بعد سقوطها من الطابق الثاني بمبني سكني وإصابتها بكسر في عظمة الفخذ.



وقال الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، إن مستشفى مطروح العام استقبلت سيدة من مدينة السلوم وتبلغ من العمر 38 سنة مصابة بكسر بعظمة الفخذ.



وأضاف مدير إدارة الطب العلاجي، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والاشعات اللازمة تقرر على الفور إجراء عملية تثبيت بواسطة مسامير بناء على توجيهات الدكتور محسن طه وكيل صحة مطروح.



وقدم "الشناوي" الشكر إلى أطباء قسم العظام لتفانيهم في العمل وإجراء العملية على الفور ولم يتم تأجيلها للحفاظ على سلامة المريضة تحت إشراف الدكتور عماد المنوفي مدير مستشفى مطروح العام.