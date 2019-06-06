افتتاح معرض الجبهة الثانية في موسكو

شهد متحف النصر في موسكو يوم 5 يونيو افتتاح معرض بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لفتح الجبهة الثانية يوم 6 يونيو عام 1944 من قبل حلفاء الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.



وتتضمن معروضات المعرض نحو 200 تحفة نادرة من مجموعة متحف النصر في موسكو والمجموعات الشخصية التابعة للقادة العسكريين السوفيت وذويهم إبان الحرب العالمية الثانية ومجموعة متحف الطيران العسكري في ولاية لوزيانا الأمريكية ومجموعة المتحف القومي للتاريخ العسكري في لوكسمبورج.



وتتحدث أقسام المعرض عن مراحل تشكل التحالف المناهض لهتلر وإنزال قوات التحالف في النورماندي بغرب فرنسا وعبورها مضيق المانش وتاريخ الناقلات البحرية الحاملة للإمدادات إلى الاتحاد السوفيتي عن طريق البحار الشمالية.



وأولى المعرض اهتماما خاصا للقاء التاريخي الذي جرى على ضفة نهر الألب بألمانيا بين القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية من جهة والقوات السوفيتية من جهة أخرى.



وبين المعروضات النادرة الأمتعة الشخصية للمارشال، كونيف الذي منح وسام سوفوروف للجنرال الأمريكي، عمر برادلي، المشارك في الجبهة الثانية.