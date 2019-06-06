إزالة تعديات على 12 قيراط أراض زراعية بالفيوم خلال العيد

أكد المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة في محافظة الفيوم، أن المديرية تقوم الآن بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظة بإزالة سور على مساحة ١٢ قيراطا، بزمام جمعيه العز لحماية الأرض الزراعية.



يذكر أن عمليات التعديات على الأراضي الزراعية تتم حاليا بكثافة خلال إجازة عيد الفطر، ظنا من المتعدين أن حماية الأراضي غير قادرة على متابعة عمليات التعدي ومواجهتها خاصة في الفترات المسائية حيث يتم التعدي بالبناء والتبوير والتشوين.