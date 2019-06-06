بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من آمال بتأجيل رسوم أمريكية على المكسيك

أغلقت المؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس مع تزايد

تفاؤل المستثمرين بعد تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 182.58 نقطة، أو 0.71%، إلى 25722.15 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.34 نقطة، أو 0.61%، ليغلق عند 2843.49 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 40.08 نقطة، أو 0.53%، إلى7615.55 نقطة.