الخميس 06/يونيو/2019 - 10:14 م
بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من آمال بتأجيل رسوم أمريكية على المكسيك
dostor.org/2655976
أغلقت المؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس مع تزايد
تفاؤل المستثمرين بعد تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 182.58 نقطة، أو 0.71%، إلى 25722.15 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.34 نقطة، أو 0.61%، ليغلق عند 2843.49 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 40.08 نقطة، أو 0.53%، إلى7615.55 نقطة.