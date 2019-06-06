"النقد الدولي" ينتقد السياسة الأمريكية لإعادة صياغة العلاقات التجارية

انتقد صندوق النقد الدولي اليوم سياسة الإدارة الأمريكية التي تحاول إعادة صياغة العلاقات التجارية في العالم على أساس فرض تعريفات أكبر.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن صندوق النقد الدولي أكد - في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأمريكي - أهمية حل النزاع التجاري القائم في الوقت الراهن بين الولايات المتحدة والصين.

ونبه التقرير السنوي إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد بحدوث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

وكشف التقرير أن الاقتصاد الأمريكي تعافى من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، غير ـن الملايين من الأمريكيين لم يستفيدوا من هذا التعافي، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة العمل من اجل تفادى حدوث بطء اقتصادي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وصل - خلال العام الجاري - إلى 6ر2 في المائة، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء عواقب الحرب التجارية المشتعلة مع الصين والتي - من شأنها - أن تخلق ظروفا مالية سيئة في العالم.