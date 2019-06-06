نائب تركي يطالب بإجراء تحقيقات برلمانية بشأن قصر إقامة أردوغان

قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إركيك، طلبا لإجراء تحقيق برلماني حول تقارير بشأن قصر الإقامة الصيفية للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي لا يزال قيد الإنشاء، في خليج أوكلوك ببلدة مرماريس الساحلية جنوب غربي البلاد.

وقال إركيك، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس، إن الدولة أنفقت 57.6 مليون دولار على بناء قصر الإقامة الصيفية منذ بدء عملية الإنشاءات قبل 3 سنوات، على الرغم من أن الحكومة خصصت 5.2 مليون دولار للمبنى.