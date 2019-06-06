القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
رياضة
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:03 م

مكاو تقطع خطوة أولى على طريق تحقيق حلم التأهل لكأس العالم

مكاو تقطع خطوة أولى
dostor.org/2655970

قطع لاعبو منتخب مكاو الهواة خطوة أولى على طريق تأهل مستبعد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد انتصارهم اليوم الخميس على سريلانكا أمام جمهور قليل في ليلة شهدت معدلات رطوبة مرتفعة.

وفاز فريق مكاو، الذي يضم لاعبين يعملون كمدرسين وعمال فنادق ورجال أطفاء، 1-صفر في ذهاب الدور الأول على سريلانكا مع بدء المنتخبات الأقل تصنيفا في آسيا لمشوارها نحو التأهل للبطولة التي
ستقام في قطر.

وبينما ستنتظر الفرق الكبيرة حتى سبتمبر أيلول المقبل لبدء مشوار التأهل نحو نهائيات 2022، استضافت منغوليا، التي لم تحقق أي انتصار على الإطلاق في تصفيات كأس العالم في السابق، سلطنة بروناي في أول مباراة ضمن ست مباريات في الدور الأول من التصفيات الآسيوية والتي تشكل أيضا الدور الأول للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين. وفازت منغوليا 2-صفر أمس لتحقق تفوقا قبل خوض مباراة الإياب.

وقال نيكي تاراو قائد فريق مكاو "حققنا اليوم أول انتصار لنا في التصفيات. كان هذا هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه. "هدفنا الثاني هو اجتياز هذا الدور. هذه هي الطريقة التي يعمل بها المنتخب. لا يمكن أن نفكر في بلوغ دور المجموعات مباشرة بل علينا أن نفكر خطوة بخطوة".

وأضاف "نحن في مكاو بعيدون حتى عن أن نكون شبه محترفين. نحن هواة. لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من تحقيق ثبات في مستوى المنتخب الوطني".

وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، فازت بنجلادش 1-صفر على لاوس وتفوقت كمبوديا 2-صفر على باكستان وانتصرت بوتان بهدف وحيد على جوام.

وستلتقي ماليزيا أمام تيمور الشرقية غدا الجمعة في حين ستقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ يوم

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 3 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

تعديلات قانون الاستثمار على طاولة "اقتصادية النواب".. الأحد

رغم اعتراض «التخطيط».. الخطيب يتمسك ببقاء لاسارتي

صنّاع ونجوم «قمر هادي» في ندوة الدستور: حققنا الانتشار المناسب

"زينة" متهمة بتحريض الخادمة وتهريبها.. نص التحقيقات في سرقة "فيلا جواهرجي"

ads
الأكثر قراءة

السلطات الفرنسية تفرج عن أحمد أحمد دون ضمانات

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

أول تعليق من زينة على اتهامها بالتحريض على سرقة "مجوهرات"

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

ألبومات الصور

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

جنازه الفنان محمد نجم

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

رياضة

هولندا تهزم انجلترا وتواجه البرتغال فى نهائي دوري الأمم الأوروبية

المنتخب الوطني لكرة القدم يؤدي مرانه الأول بمشاركة 23 لاعبا

السلطات الفرنسية تفرج عن أحمد أحمد دون ضمانات

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

السلطات الفرنسية تفرج عن أحمد أحمد دون ضمانات

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

أول تعليق من زينة على اتهامها بالتحريض على سرقة "مجوهرات"

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

الرئيس نيوز

فرنسا تدين حادث العريش الإرهابي: نتضامن مع مصر في معركتها ضد الإرهاب

وساطة إثيوبية.. آبي أحمد في السودان غدا

"أحمد أحمد" يشغل المصريين.. تفاصيل أزمة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

رئيس الجزائر المؤقت: مستمر في المنصب حتى انتخاب رئيس جديد

"الأزمة مستمرة".. الخطوط السودانية تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم من القاهرة

كشكول

لتعليم العالى: لاصحة لمد إجازة عيد الفطر للأحد القادم

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعى فى ثانى أيام عيد الفطر

جامعة أسوان: توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى الجامعى

جابر نصار: "شوشة" حلقة في دائرة الاٍرهاب الذي يعيش بيننا ويجب كسرها

٢١ لجنة ثانوية عامة تستقبل ٦٤٨٩ طالب في الاقصر السبت

الأمصار

رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان غدا

الرئيس الجزائري يدعو لحوار شامل لرسم طريق المسار التوافقي

النائب العام السوداني يبدأ التحقيقات في أحداث فض الاعتصام

بريطانيا تستدعي السفير السوداني بشأن أعمال العنف بالخرطوم

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

السلمندر المائي يساعد على سرعة التئام الجروح

شاهد.. ببغاء يغني لـ محمد صلاح

رحلة حارس النادي الملكي.. نافاس يزور مصر 7 أيام والبداية من "المتحف"

الصحة

طرق علاج تساقط الشعر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎