مكاو تقطع خطوة أولى على طريق تحقيق حلم التأهل لكأس العالم

قطع لاعبو منتخب مكاو الهواة خطوة أولى على طريق تأهل مستبعد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد انتصارهم اليوم الخميس على سريلانكا أمام جمهور قليل في ليلة شهدت معدلات رطوبة مرتفعة.



وفاز فريق مكاو، الذي يضم لاعبين يعملون كمدرسين وعمال فنادق ورجال أطفاء، 1-صفر في ذهاب الدور الأول على سريلانكا مع بدء المنتخبات الأقل تصنيفا في آسيا لمشوارها نحو التأهل للبطولة التي

ستقام في قطر.



وبينما ستنتظر الفرق الكبيرة حتى سبتمبر أيلول المقبل لبدء مشوار التأهل نحو نهائيات 2022، استضافت منغوليا، التي لم تحقق أي انتصار على الإطلاق في تصفيات كأس العالم في السابق، سلطنة بروناي في أول مباراة ضمن ست مباريات في الدور الأول من التصفيات الآسيوية والتي تشكل أيضا الدور الأول للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين. وفازت منغوليا 2-صفر أمس لتحقق تفوقا قبل خوض مباراة الإياب.



وقال نيكي تاراو قائد فريق مكاو "حققنا اليوم أول انتصار لنا في التصفيات. كان هذا هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه. "هدفنا الثاني هو اجتياز هذا الدور. هذه هي الطريقة التي يعمل بها المنتخب. لا يمكن أن نفكر في بلوغ دور المجموعات مباشرة بل علينا أن نفكر خطوة بخطوة".



وأضاف "نحن في مكاو بعيدون حتى عن أن نكون شبه محترفين. نحن هواة. لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من تحقيق ثبات في مستوى المنتخب الوطني".



وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، فازت بنجلادش 1-صفر على لاوس وتفوقت كمبوديا 2-صفر على باكستان وانتصرت بوتان بهدف وحيد على جوام.



وستلتقي ماليزيا أمام تيمور الشرقية غدا الجمعة في حين ستقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل.