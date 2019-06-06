"إسكان النواب" تبحث شبهة إهدار مال عام في مشروعات المياه بالجيزة

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن انقطاع المياه في عدة محافظات على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة الجيزة.



وتبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد إسماعيل، بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام بسبب حفر لعمل توصيلة من شارع بهجت الشوربجي لتوصيلها لشارع ترعة عبد العال لتحقيق توزيع عادل لكميات المياه داخل بولاق الدكرور دون دارسات، وكذلك انقطاع المياه المستمر بمحافظة الجيزة وخاصة منطقة بولاق الدكرور.



كما تبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن ًدور صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المناطق الأكثر احتياجا، وعدم تنفيذ محور الملك عبدالله منذ أكثر من 8 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور.