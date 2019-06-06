"التعليم العالي" تكشف حقيقة مد إجازة عيد الفطر للأحد المقبل

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد المقبل الموافق ٩ يونيو.



وأكدت الوزارة، أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعات والمعاهد سوف تستأنف بمشيئة الله بدءا من يوم السبت القادم وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد، وتهيب الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات.