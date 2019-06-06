برلمان "أونتاريو الكندية" يستعرض مشروع تخصيص شهر سنويا للتراث المصري

صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، بأن برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية استعرض اليوم الخميس، القراءة الثانية لمشروع قرار تخصيص شهر يوليو من كل عام للتراث المصرى بالمقاطعة، في خطوة مهمة ومحورية نحو اعتماد القرار بعد القراءة الثالثة خلال الأشهر المقبلة.



وقدم أبو زيد جزيل الشكر للنائب المصري ببرلمان أونتاريو، شريف سبعاوي، علي مبادرته بطرح المشروع وتوفير الدعم له داخل برلمان المقاطعة، وهو ما عكسته مناقشات اليوم التي شارك فيها عدد كبير من أعضاء البرلمان، ووزير السياحة بالمقاطعة، من إشادة واسعة النطاق بإسهام الجالية المصرية ثقافيا وعلميا واقتصاديا علي مدار العقود الماضية في دعم المجتمع الكندي والتعبير المشرف عن ثقافة وثقل مصر الحضارى والتاريخى علي المستوى الدولى.



وأعرب أبو زيد عن تطلعه لأن تسفر تلك المداولات عن اعتماد مشروع القرار خلال الفترة القادمة، حيث سيتيح ذلك لأبناء الجالية المصرية في أونتاريو لأن يحتفلوا بثقافتهم وحضارتهم خلال شهر يوليو من كل عام، وهو الشهر الذي يشهد الاحتفال بالعيد القومى المصرى في الثالث والعشرين من شهر يوليو.



وكشف السفير المصرى عن خطط السفارة المصرية لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المصرية في كندا خلال الأشهر القادمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الآثار وعدد من تجمعات الجالية المصرية في كندا، مؤكدا أن الثقافة والفنون المصرية المتنوعة والغنية بالقيم الحضارية، هي خير سفير لمصر في الخارج، وخير معبر عن قوة مصر الناعمة.