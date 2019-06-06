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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:51 م

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية والإسعاف

الدكتور طارق محمد
الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء
أ ش أ
dostor.org/2655965

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء ضرورة تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة بالمستشفيات لمواجهة أية طارئ خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر.
وقال فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، في تصريح اليوم الخميس، إن وكيل الوزارة تفقد مركز الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش والمركز الحضرى بحي عاطف السادات، للاطمئنان على خطة العمل ضمن خطة التأمين الصحي الشامل خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ.
وأضاف أنه تفقد أيضا مرفق الاسعاف للاطمئنان على جاهزية الأطقم الطبية، مشيرا الى استمرار الجولات اليومية المفاجئة على المنشآت الصحية، وتكليف فرق مرور إدارة الرعاية الأساسية وإدارة التمريض بمتابعة الآداء، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة في ديوان عام المديرية طوال أيام العيد بهدف الحرص على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن.

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