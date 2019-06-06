وزير الدفاع اليوناني: سنحدث نظام تسلحنا إذا حصلت أنقرة على "إس-400"

أعرب وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلق بلاده إزاء شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي صاروخية الروسية من طراز "إس-400".



وقال أبوستولاكيس في كلمة له خلال مؤتمر لشؤون السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي" بواشنطن، إن "شراء أنقرة لهذه المنظومات، سيجبر اليونان على إعادة النظر في نظام تسلحه".



وأضاف الوزير اليوناني: "هذه الصفقة، تجعل نظام الدفاع الجوي في المنطقة وفق عقيدة مختلفة. إذا تمت هذه الصفقة، فسنضطر لإعادة تخطيط وتزويد منظومتنا".



وأكد الوزير اليوناني، أن حصول الأتراك على مقاتلات "إف-35" الأمريكية ومنظومات "إس-400" الروسية، في آن واحد، سيغير بالكامل ميزان القوى والاستقرار في المنطقة.



وقال: "ستتمكن تركيا بذلك من إطلاق النار على كل شيء يطير".