النفط يصعد 2% مع صعود الأسهم بفعل تأجيل محتمل للرسوم الأمريكية

قفزت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الخميس، مغيرة مسارها بعد أن هبطت في الجلسة السابقة

إلى أدنى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر، في أعقاب تقرير بأن إلى الولايات المتحدة قد تؤجل فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 1.8%، لتغلق عند 52.59 دولار للبرميل. وواصل الخامان القياسيان الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل مكاسبهما إلى 2.5%.



وقفزت الأسهم الأمريكية، التي تميل أسعار النفط للسير حذوها،بعد أن قالت وكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات

من المكسيك بينما تستمر المحادثات بين البلدين.



وظلت أسعار النفط شبه مستقرة في معظم جلسة اليوم مع بقاءالمعنويات باهتة وسط علامات جديدة على تعثر الاقتصاد العالمي ومخاوف مستمرة بشأن نمو المعروض من الخام.



وفي جلسة الأربعاء، سجل برنت والخام الأمريكي أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير كانون الثاني عند 59.45 دولار و50.60 دولار على الترتيب بعد أن سجل انتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا

جديدا وسجلت المخزونات أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2017.



وهبطت أسعار الخامين أكثر من 20 % منذ أن سجلت أعلى مستوياتها هذا العام في أواخر أبريل.