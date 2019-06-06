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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:26 م

اتهام السفارة الروسية في إسرائيل باختلاس 50 مليون روبل

اتهام السفارة الروسية
dostor.org/2655948

انتهى التحقيق في القضية المرفوعة ضد كبيرة المحاسبين في السفارة الروسية لدى إسرائيل، المتهمة باختلاس حوالي 50 مليون روبل، من أموال السفارة.

وقال مصدر في لجنة التحقيق الروسية، في حديث لوكالة "إنترفاكس" اليوم، إن كبيرة المحاسبين في السفارة آنّا جورافليوفا، استخدمت في الفترة من أكتوبر عام 2012 إلى أغسطس عام 2014، وضعها الوظيفي، وبالتعاون مع موظفة السفارة آنّا سيدروفا وبمساعدة من المدعوة إيرينا لوس، العاملة في مؤسسة "غوس زاغران سوبستفنست"( مؤسسة الأملاك الحكومية في الخارج)، باختلاس وسرقة أموال بالعملة الصعبة من الحسابات المصرفية للسفارة، بقيمة تزيد على 49 مليون روبل.

وجاء في بيان صحفي صدر عن لجنة التحقيق الروسية: "تم توجيه التهمة لهن، بالنصب والاحتيال وكذلك المساعدة في النصب، وفقا للقسم 4 من المادة رقم 159 والمادة رقم 33 من قانون العقوبات الجنائية الروسي".

ولم يذكر البيان، تفاصيل أخرى عن القضية، كما لم يحدد إن كان المتهمات الثلاث قد اعتقلن أم لا.

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