أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ6 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهره التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات اليوم الجمعة.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم سجل 6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4-5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3-5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3-7 جنيهات.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2-4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9-17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4-7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4-5 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5-3.75 جنيه للكيلو.