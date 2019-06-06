ميركل: خطط المناخ لها "الأولوية القصوى" لدى الحكومة الألمانية

أعلنت ا لحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات عن رغبتهما المشتركة في تسريع خطوات تنفيذ خطط حماية المناخ، حتى وإن هدد ذلك بنشوب صراعات اجتماعية.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، عقب لقاء مع رؤساء حكومات الولايات، إن هذا الموضوع "سيتم تسريع الخطى فيه".



واعترفت ميركل في إشارة إلى سياسة المناخ في ألمانيا حتى الآن قائلة: "لم نكن جيدين في هذا المجال بالدرجة الكافية، ولا بد أن نقر بذلك".



أضافت ميركل أنه ليس محل نقاش أنه صار من الضروري تحقيق ألمانيا للأهداف المناخية "بما في ذلك التخطيط الذي يتيح لنا الفرصة لتحقيق الحياد المناخي في ألمانيا بحلول عام 2050" - أي لا ننتج في المتوسط أية عوادم.



وأوضحت ميركل بالقول: "سيحدث بطبيعة الحال تشابكات اجتماعية، ومن هنا فعلينا أن نشجع التماسك داخل المجتمع".



وذكرت ميركل أنه لا بد من اخطار المواطنين بأن الاهتمام المسبق بالمستقبل ضرورة ويحتاج إلى تأمين الخطط له، مشيرة إلى أن كل إجراء سياسي يحتاج إلى الترويج للإجماع بشأنه.



وأكدت ميركل أنه كلما اتسعت دائرة القرارات الخاصة بالتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة وكلما كانت الاتفاقات أكثر موثوقية بشأن التعويضات مثلا، أصبح الأمر أكثر يسرا.



وقالت ميركل: "إلا أن أهدافنا في تحسين المناخ لها أولوية قصوى في عمل الحكومة الألمانية".



وقال رئيس مدينة هامبورج بيتر تشينتشر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوصفه رئيسا لمؤتمر رؤساء وزراء الولايات إن الولايات الستة عشر والحكومة الاتحادية يرغبون معا في "العمل بكامل الطاقة" في تحقيق سياسة المناخ، موضحا أن الأمر يدور حول أهداف ثلاثة: الإبقاء على ألمانيا قادرة على المنافسة بوصفها دولة صناعية، وتحقيق الأهداف المناخية، والإبقاء على مستوى معيشة لا يرهق المواطن - عبر تكاليف الطاقة مثلا.

