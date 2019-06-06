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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:12 م

جمعية روافد الخير الأهلية بالعريش تقدم كشف حسابها خلال شهر رمضان

جمعية روافد الخير
أ ش أ
dostor.org/2655937

قدمت جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش برئاسة المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس الإدارة، كشف حساب عن الأعمال التي قامت بها لخدمة أعضائها خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد المهندس شرف السيد، أنه تم "تجهيز" 3 عرائس من الأسر المحتاجة وتوزيع 150 "كرتونة" مواد غذائية و"شنطة" رمضان للأسر التي ترعاها الجمعية إلى جانب توزيع 1050 قطعة ملابس جديدة و150 زوجا من الأحذية مختلفة المقاسات على الأسر الأكثر احتياجا بخلاف كسوة العيد كاملة للأسر التي ترعاها الجمعية.
وأضاف أن الجمعية ساهمت في توفير الأدوية لـ3 حالات مرضية بأمراض مزمنة، كما أقيم إفطار رمضاني جماعي لأعضاء الجمعية وبعض الأسر الكريمة وأبناء الجمعية وبعض الشخصيات العامة التي تثرى عمل الجمعية، وكذا تقديم مساعدات نقدية للأسر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم العديد من الوجبات المطهية وغير المطهية يوميا لبعض الأسر العفيفة.

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