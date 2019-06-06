"القومي لثقافة الطفل" ينظم احتفالا بعيد الفطر السبت

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، احتفالا ثقافيًا فنيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار "العيد فرحة"، وذلك بعد غد السبت في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وذكر المركز - في بيان اليوم الخميس - أن الاحتفال سيبدأ في تمام الساعة الرابعة مساء، ويتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات، وفي الساعة الخامسة يقدم الساحر نبيل بركات ألعابه السحرية المبهرة، يليه عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، وفي السادسة يقدم الفنان ناصر عبد التواب عرض الأراجوز بمشاركة الفنان أحمد جابر.

كما تقدم فرقة الأطفال ذوي القدرات الخاصة عروضها في السادسة والنصف، وفي السابعة مساء يختتم فريق أطفال مسرح الحديقة الثقافية عروضه الاستعراضية على المسرح الكبير.