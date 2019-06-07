رامز جلال يتحدى"ثلاثى أضواء الأكشن" بـ"سبع البرمبة"

يتحدى النجم رامز جلال كبار نجوم «الأكشن» أمثال أمير كرارة، وأحمد عز، وعمرو سعد بطرح فيلمه «سبع البرمبة» الذى يعد العمل الكوميدى الثانى فى موسم عيد الفطر بجانب فيلم «محمد حسين» للنجم محمد سعد، و«إن كان يمتاز عنه بمزجه بين الكوميديا والرومانسية».



ويعتمد «جلال» فى فيلمه على نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا والأكشن، ويجسد مجموعة من الشخصيات السينمائية الشهيرة التى تعلق بها الجمهور، ولعل هذا ما أظهره «البرومو» الرسمى للفيلم، الذى بدأ بظهور للثلاثى: أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال.



وجاءت فكرة «البرومو» لإثارة فضول الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا العمل، الذى يضم كبار النجوم معًا، ومن ثم جذبهم وحصد الإيرادات المطلوبة والمنافسة بقوة فى الموسم الحالى، خاصة أن «رامز» دائمًا ما يأتى فى مؤخرة «سباق شباك التذاكر» رغم قاعدته الجماهيرية الكبيرة.



وتدور أحداث الفيلم فى قالب كوميدى «لايت» حول شخصية «جلال» التى يجسدها «رامز»، وهو مهندس معمارى مستهتر يحاول الوصول لحبيبته التى تجسدها الفنانة جميلة عوض، لكن محاولاته تبوء بالفشل بسبب رفض والدها بيومى فؤاد.



ويحاول بيومى فؤاد، المتزوج من الفنانة مها أبوعوف، ولديه ابنتان هما جميلة عوض ونور قدرى، الوقوف عائقًا أمام زواج «جلال» من ابنته، ويسعى بكل الطرق لإنهاء تلك العلاقة العاطفية، إلى أن تخطر فى بال «جلال» فكرة انتحال شخصيات شهيرة، مستغلًا موهبته فى التقليد، وهو ما ينتهى بموافقة الأب على الزواج.