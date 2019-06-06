عضو "عليا الوفد": العمليات الإرهابية تزيد المصريين إصرارًا على دحر الإرهاب

أشاد أحمد رائف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بجهود الأجهزة الأمنية في سرعة الثأر لشهداء الوطن في كمين العريش الذي وقع فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف "رائف"، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا على دحر الجماعات الإرهابية وحماية الوطن، مشيرا إلى أن الشعب يقف بقوة مع مؤسسات الدولة في القضاء على الإرهاب.



وقدم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد خالص العزاء لأسر الشهداء داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان‪.