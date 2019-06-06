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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:04 م

ترودو يعرب عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على التحقيق مع المتطرفين الكنديين

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
dostor.org/2655928

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، عن ثقته في قدرة الشرطة الكندية الملكية وأجهزة الأمن على التحقيق مع الكنديين الذين سافروا للقتال مع المتطرفين في كل من العراق وسوريا.
ونقلت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية عن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، في تصريحاته التي أدلى بها في فرنسا خلال مشاركته في الذكرى السنوية الـ 75 ليوم الإنزال في نورماندي، إن الشرطة ووكالات الاستخبارات في كندا والخارج تواجه التحدي الصعب المتمثل في تقديم المعلومات التي تجمعها في المحكمة كدليل على ارتكاب جرائم.
وأضاف ترودو أن الحكومة تضمن حصول الوكالات الكندية على الموارد والفرص اللازمة للتعاون مع الحلفاء الأجانب في مثل هذه الحالات.
ويقول أحدث تقرير سنوي اتحادي عن التطرف إن حوالي 190 شخصا لهم صلات بكندا يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، عاد حوالي 60 شخصا إلى البلاد مؤخرا.
وعاد عدد صغير من هؤلاء "الستين" من تركيا أو العراق أو سوريا، والكثير ممن ذهبوا إلى الخارج الآن يفتقرون إلى وثائق سفر سارية، ويجدون أنفسهم على قائمة حظر الطيران أو الخوف من القبض عليهم على الأراضي الكندية.
ويمكن أن تشمل أنشطة هؤلاء الكنديين في مختلف البلدان القتال في الخطوط الأمامية أو التدريب أو الدعم اللوجستي أو جمع الأموال أو الدراسة في المدارس التي تتأثر بالتطرف.

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