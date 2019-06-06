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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:00 م

الأحد.. "صحة النواب" تبحث تجهيز العناية المركزية بمستشفى شبراخيت

الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
محمد جعفر
dostor.org/2655925

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب الإحاطة لمقدم من النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب عن دائرتي إيتاي البارود وشبراخيت، بشأن تجهيز وتكبير وحدة العناية المركزة بمستشفى شبراخيت العام بمحافظة البحيرة.

وتنظر اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمود عادل شعلان، بشأن نقص الأجهزة والأدوية بالمستشفيات وخاصًة محافظة البحيرة، ووحدة غسيل الفشل الكلوي بمستشفى حميات كفر الدوار ومستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة، حيث أن ماكينات الغسيل الكلوي بهما لا تصلح للعمل.

كما تبحث اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالهادى إبراهيم حسين، بشأن توقف الأعمال بمستشفى بدر المركزي، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لكثير من المواطنين، وتوقف الأعمال بمستشفى بدر المركزي لأكثر من ستة أشهر.

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