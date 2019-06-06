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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:00 م

لجنة تقنين أوضاع الكنائس تواصل عملها عقب عيد الفطر

لجنة تقنين أوضاع
تريزة شنودة _ماريان رسمي
dostor.org/2655923

كشفت مصادر كنسية عن أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء سوف تعاود أعمال معاينة الكنائس التي تحتاج لإصدار تراخيص بالمحافظات خلال الأسبوع المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت المصادر الكنسية في تصريح لـ"الدستور" إلى أن عملية معاينة الكنائس مستمرة بالمحافظات حتى يتم الانتهاء من تقنين جميع الكنائس التي تقدمت بأوراقها للجنة.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر قرارات من لجنة تقنين أوضاع الكنائس خلال بداية شهر يوليو المقبل بترخيص دفعة جديدة من الكنائس غير المرخصة بالعديد من المحافظات.

وتابعت: "هناك العديد من المحافظات التي سيصدر قرارات بتقنين أوضاعها وفقًا لعملية المعاينة المستمرة لكنائسها، ومن المرجح أن تتضمن الدفعة الجديدة منها ما لا يقل عن 50 كنيسة خلال وقت قريب".

وكانت وزارة الإسكان أحد الجهات المختصة بتقنين الكنائس، أصدرت قرارا الشهر الماضي بتخفيف شروط الحماية المدنية للكنائس، وذلك في إطار تسهيل عملية تقنين الكنائس غير المرخصة.

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