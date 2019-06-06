شرطة أيرلندا الشمالية تعتقل رجلا للاشتباه في ضلوعه في مقتل صحفية

قالت الشرطة اليوم الخميس إن المحققين في قضية مقتل الصحفية لايرا ماكي في أيرلندا الشمالية اعتقلوا رجلا في السادسة والأربعين من عمره وقاموا بتفتيش عقارات قريبة من موقع إطلاق النار عليها.



وأثار مقتل ماكي في أبريل نيسان على يد مسلح من القوميين الأيرلنديين أثناء أحداث شغب في لندنديري موجة غضب في البلاد حيث أنهى اتفاق سلام في عام 1998 ثلاثة عقود من أعمال العنف الطائفية في إيرلندا الشمالية راح ضحيتها نحو 3600 شخص.



ومنذ وقوع الجريمة قامت الشرطة باعتقال عدة أشخاص لكنها أفرجت عنهم فيما بعد. وسيتم استجواب الرجل الذي اعتقل اليوم الخميس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.



وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت أيضا بعض الأغراض ونقلتها للفحص.



وقال الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وهو واحد من مجموعة صغيرة من الجماعات التي تعارض اتفاق السلام، إن أحد أفراده قتل الصحفية (29 عاما) بالرصاص في منطقة كريجان بالمدينة عندما أطلق

النار على الشرطة أثناء أحداث شغب كانت ماكي تتابعها.