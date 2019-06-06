رحيم ستيرلينج ثالث أصغر لاعب يخوض مباراته الـ50 مع منتخب إنجلترا

حقق رحيم ستيرلينج، نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رقمًا مميزًا، بعد دخوله التشكيل الأساسي للأسود الثلاثة أمام هولندا، اليوم الخميس، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ستيرلينج بات ثالث أصغر لاعب، يصل إلى 50 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وذلك بعمر 24 عامًا و180 يومًا.

ولا يسبق لاعب مانشستر سيتي في هذه القائمة المميزة، سوى واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق (23 عامًا و159 يومًا)، ومايكل أوين، نجم ليفربول السابق (23 عامًا و179 يومًا).

من جهة أخرى، سيرتدي ستيرلينج اليوم شارة قيادة المنتخب الإنجليزي، للمرة الأولى في مسيرته.