الخميس 06/يونيو/2019 - 08:52 م
الصفاقسى يهزم الترجي ويصل لنهائى كأس تونس
أ ش أ
dostor.org/2655918
تأهل نادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس إلى نهائي كأس تونس بعد فوزه على الترجي بركلات الترجيح (4-2)، في نصف نهائي المسابقة.
وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، إذ كان الترجي المبادر بالتسجيل في الدقيقة 61 عن طريق طه ياسين الخنيسي، قبل أن يعيد فراس شواط الصفاقسي للقاء بهدف التعديل في الدقيقة 71.
ويضرب النادي الصفاقسي - بهذا الفوز - موعدًا هامًا في الدور النهائي لكأس تونس، مع النجم الساحلي الذي أزاح في وقت سابق الملعب القابسي، بعد أن انتصر عليه 2-1.