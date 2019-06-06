الصفاقسى يهزم الترجي ويصل لنهائى كأس تونس

تأهل نادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس إلى نهائي كأس تونس بعد فوزه على الترجي بركلات الترجيح (4-2)، في نصف نهائي المسابقة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، إذ كان الترجي المبادر بالتسجيل في الدقيقة 61 عن طريق طه ياسين الخنيسي، قبل أن يعيد فراس شواط الصفاقسي للقاء بهدف التعديل في الدقيقة 71.

ويضرب النادي الصفاقسي - بهذا الفوز - موعدًا هامًا في الدور النهائي لكأس تونس، مع النجم الساحلي الذي أزاح في وقت سابق الملعب القابسي، بعد أن انتصر عليه 2-1.