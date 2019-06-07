القاهرة : الجمعة 07 يونيو 2019
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الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:43 ص

أسعار الجبس اليوم.. "القومية" بـ879 جنيهًا للطن

أسعار الجبس
أسعار الجبس
هويدا سعيد
dostor.org/2655916

استقرت أسعار الجبس، اليوم الجعمة، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، وجبس "البلاح" 818 جنيهًا للطن، وجبس "الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، وجبس "مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.

وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، وجبس "السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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