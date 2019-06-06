طلب إحاطة لوقف قرارات الإزالة لحين تطبيق قانون التصالح

تقدمت النائبة إيفيلين متى، بطلب إحاطة بشأن وقف قرارات الإزالة بمحافظة دمياط لحين تطبيق قانون التصالح، لافتة إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المتوقع بدء تنفيذه على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المتوقع أن يقضى على مشاكل نصف الثروة العقارية في مصر، وأنه سيطبق لمدة زمنية محددة ولهذا لابد من وقف إجراءات الإزالة لحين تطبيق القانون على أرض الواقع لمنح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم.



كما تقدمت عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن نقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط وخاصة سوق الجمعة الذي يقام بمدينة دمياط بشارع المعارض الرئيسي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ويتسبب في تعطيل حياة المواطنين بهذه المنطقة.