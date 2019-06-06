تعديلات قانون الاستثمار على طاولة "اقتصادية النواب".. الأحد

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، التعديلات المقدمة على قانون الاستثمار الجديد، ومنها مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، والموقع بأكثر من 60 عضوا.



ونصت التعديلات المقدمة من النائب محمد العقاد، على إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.



كما تضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على: "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".