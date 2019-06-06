هولمز لاعب كاونتي ينضم لتشكيلة المنتخب الأمريكي لخوض منافسات الكأس الذهبية

تم ضم دوين هولمز لاعب وسط ديربي كاونتي لتشكيلة المنتخب الأمريكي والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض منافسات الكأس الذهبية لكرة القدم وذلك عقب يوم من خوضه لأول مباراة دولية له.



وحل هولمز، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، بديلا خلال الهزيمة الودية امام جاميكا 1-صفر أمس الأربعاء.



واللاعب البالغ من العمر 24 عاما يلعب ضمن صفوف ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانجليزي والذي يدربه فرانك لامبارد والذي فشل في الصعود للدوري الممتاز عندما خسر أمام استون فيلا في نهائي دوري الترقي الشهر الماضي.



وهولمز هو واحد من سبعة لاعبين ضمن تشكيلة أمريكا التي تخوضالكأس الذهبية يلعبون في أوروبا.



وبقية اللاعبين وعددهم 16 ينافسون في دوري المحترفين الأمريكي.وسيشارك كريستيان بوليشيتش لاعب تشيلسي في الكأس الذهبية لأول مرة كجزء من التشكيلة المدافعة عن اللقب بعد أن أحرزه الفريق الأمريكي قبل عامين.



ويتنافس 16 منتخبا من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في البطولة ويجب على كل فريق أن يعلن عن تشكيلة تتألف من 23 لاعبا قبل حلول منتصف ليل الأربعاء.



وقال جريج بيرهالتر مدرب المنتخب الأمريكي "أتيحت لنا فرصة للنظر في اللاعبين المرشحين على مدار آخر ستة أشهر ونشعر بإحساس رائع إزاء المجموعة التي ستنهض بمهمة محاولة الفوز بالكأس الذهبية.هذه مجرد بداية الرحلة. طموحنا هو التقدم كفريق طوال البطولة وأن نضع انفسنا في موقف يمكننا من اللعب يوم 7 يوليو في شيكاجو (المباراة النهائية)".



وستخوض الولايات المتحدة مباراتها الأولى أمام جيانا في سانت بول بولاية مينيسوتا في 18 يونيو الجاري.