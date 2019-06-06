القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
رياضة
الخميس 06/يونيو/2019 - 08:14 م

هولمز لاعب كاونتي ينضم لتشكيلة المنتخب الأمريكي لخوض منافسات الكأس الذهبية

هولمز لاعب كاونتي
dostor.org/2655891

تم ضم دوين هولمز لاعب وسط ديربي كاونتي لتشكيلة المنتخب الأمريكي والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض منافسات الكأس الذهبية لكرة القدم وذلك عقب يوم من خوضه لأول مباراة دولية له.

وحل هولمز، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، بديلا خلال الهزيمة الودية امام جاميكا 1-صفر أمس الأربعاء.

واللاعب البالغ من العمر 24 عاما يلعب ضمن صفوف ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانجليزي والذي يدربه فرانك لامبارد والذي فشل في الصعود للدوري الممتاز عندما خسر أمام استون فيلا في نهائي دوري الترقي الشهر الماضي.

وهولمز هو واحد من سبعة لاعبين ضمن تشكيلة أمريكا التي تخوضالكأس الذهبية يلعبون في أوروبا.

وبقية اللاعبين وعددهم 16 ينافسون في دوري المحترفين الأمريكي.وسيشارك كريستيان بوليشيتش لاعب تشيلسي في الكأس الذهبية لأول مرة كجزء من التشكيلة المدافعة عن اللقب بعد أن أحرزه الفريق الأمريكي قبل عامين.

ويتنافس 16 منتخبا من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في البطولة ويجب على كل فريق أن يعلن عن تشكيلة تتألف من 23 لاعبا قبل حلول منتصف ليل الأربعاء.

وقال جريج بيرهالتر مدرب المنتخب الأمريكي "أتيحت لنا فرصة للنظر في اللاعبين المرشحين على مدار آخر ستة أشهر ونشعر بإحساس رائع إزاء المجموعة التي ستنهض بمهمة محاولة الفوز بالكأس الذهبية.هذه مجرد بداية الرحلة. طموحنا هو التقدم كفريق طوال البطولة وأن نضع انفسنا في موقف يمكننا من اللعب يوم 7 يوليو في شيكاجو (المباراة النهائية)".

وستخوض الولايات المتحدة مباراتها الأولى أمام جيانا في سانت بول بولاية مينيسوتا في 18 يونيو الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 15 دقيقة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ يوم

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 3 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف بالخرطوم

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

«بركة غليون».. قصة إنشاء أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

ads
الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

ألبومات الصور

"احتفالات الكورنيش" بعيد الفطر المبارك

فرحة الأطفال بالعيد في الفسطاط

جنازه الفنان محمد نجم

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

رياضة

ريال بيتيس يعين روبي مدربا جديدا له

رغم اعتراض «التخطيط».. الخطيب يتمسك ببقاء لاسارتي

بسبب أحمد أحمد.. السلطات الفرنسية ترسل مذكرة تفتيش لمقر الكاف في القاهرة

نجم الساعة

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

خاص.. محمد صلاح يمنع جهاز المنتخب واتحاد الكرة من الاتصال به

الرئيس نيوز

"ألهمك الله جميل الصبر".. عباس يعزي رئيس الاحتلال في وفاة زوجته

السعودية تتفوق على إيران وتركيا وإسرائيل في "القوة المدرعة"

بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم

500 ألف جنيه حصيلة حديقة الحيوان ثاني أيام العيد

الإمارات تدين هجوم العريش الإرهابي وتؤكد وقوفها بجانب مصر

كشكول

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعى فى ثانى أيام عيد الفطر

جامعة أسوان: توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى الجامعى

جابر نصار: "شوشة" حلقة في دائرة الاٍرهاب الذي يعيش بيننا ويجب كسرها

٢١ لجنة ثانوية عامة تستقبل ٦٤٨٩ طالب في الاقصر السبت

المعاهد الأزهرية تكشف موعد ظهور نتيجة شهادات النقل

الأمصار

بريطانيا تستدعي السفير السوداني بشأن أعمال العنف بالخرطوم

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رحلة حارس النادي الملكي.. نافاس يزور مصر 7 أيام والبداية من "المتحف"

طفلة تنقذ شقيقتها من غرق.. "فيديو"

جاسوس على الفراش.. «سرير ذكي» يجمع بياناتك خلال النوم ويكشف أسرارك على الإنترنت

الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎