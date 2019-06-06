"المصرى للعقار": دراسة تخفيض الفائدة على تمويل متوسطي الدخل

أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقارى بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، عقب قرار البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل وذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان والمطورين طبقًا للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري، وتم إجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة ومجلس العقار المصرى الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى الدخل القومي، بالإضافة إلى دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو ١٠٠ صناعة أخرى مرتبطة به، بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصري.



وأوضح "لطفى" أن مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذى كان له دورا كبيرا للوصول إلى ما قرره البنك المركزي بتخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه إلى ما بين ٨ و١٢%؜ حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.



وأشار إلى أن الاجتماع الأخير لوزير الإسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التى تقدمت بها الجهات الأربعة المعنية بالقطاع العقارى من أجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص، وبناءا على هذه الاقتراحات والتى بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع وتم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتى سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة، لافتا إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة وفي نفس الوقت جاذبًا للمطورين ومنعشًا للسوق ومؤديا الى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصري.