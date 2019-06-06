إقبال كثيف على حدائق الري خلال عيد الفطر

شهدت حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والري، إقبالا كثيفا من آلاف المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، والاستمتاع برحلات المراكب فى القناطر الخيرية وحديقة عفلة، والألعاب المائية والأشجار النادرة بها، وحدائق أبو إردان وحديقة النخيل وحديقة التوفيقية وحديقة الجامع.



وشهدت القناطر الخيرية، بجميع الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بها إقبالا كثيفا، اليوم الخميس فى ثانى أيام العيد، حيث تجاوز عدد الزوار 50 ألف مواطن، فيما قامت وزارة الرى بتنظيف الحدائق والتنسيق مع مركز الشرطة لعمل نقطة شرطة ثابتة بحديقة عفلة وتوفير قوات أمن مركزى بحدائق القناطر، ونقطة إسعاف ونقطة تبرع الدم، بجانب تنظيم معسكرات شبابية بجميع الحدائق.



كما تم توفير ملاهٍ ترفيهية للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول، والتى تراوحت من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، و10 جنيهات لحدائق النخيل وحديقة أبو إردان، والتوفيقية، وحديقة جامع، بينما بلغت تذكرة حديقة عفلة 20 جنيها، وتم زيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحدائق وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحدائق تيسيرا للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة، وذلك حفاظًا على البيئة والمظهر العام مع عمل كثير من اللوحات الإرشادية لحث الزوار للمحافظة على نظافة الحديقة، تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية.