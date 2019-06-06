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الخميس 06/يونيو/2019 - 08:06 م

هاري كين خارج تشكيل إنجلترا أمام هولندا وستيرلينج يرتدي شارة القيادة

هاري كين قائد منتخب
هاري كين قائد منتخب إنجلترا
dostor.org/2655886

خرج هاري كين قائد منتخب إنجلترا من تشكيلة فريقه أمام منتخب هولندا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، ليرتدي رحيم ستيرلينج شارة القيادة بدلًا منه.

وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل أوائل أبريل الماضي ولم يشارك مع توتنهام حتى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، والتي خسرها فريقه صفر 2 أمام ليفربول في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا.

وفضل جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عدم البدء بأي من اللاعبين لسبعة الذين خاضوا المباراة النهائية في مدريد، مما يعني وجود قائد ليفربول جوردان هيندرسون على مقاعد البدلاء.

وحصل ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي على شارة القيادة مع جلوس كين على مقاعد البدلاء، وذلك ليحظى بفرصة الاحتفال بالمباراة رقم 50 له بقميص المنتخب الإنجليزي.

ويلتقي الفائز بالمباراة مع المضيفة البرتغال في المباراة النهائية يوم الأحد القادم، فيما يلعب الخاسر مع سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث في مدينة جيماريش البرتغالية.

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