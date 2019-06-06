الإصابة تحرم البرتغال من بيبي في نهائي دوري الأمم الأوروبية

بات يتعين على المنتخب البرتغالي خوض المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد القادم بدون مدافعه بيبي، الذي تعرض لكسر في الكتف خلال فوز الفريق على منتخب سويسرا أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.



وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس أن بيبي غير لائق؛ للمشاركة في المباراة النهائية، لكنه لم يحدد وقت تعافيه من الإصابة.



وأصيب بيبي خلال إحدى الكرات المشتركة في الشوط الثاني من عمر المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 3 1، وشهدت تسجيل النجم كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليتم استبداله على الفور ونقله لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



ومن المتوقع أن يعوض جوزيه فونتي لاعب فريق ليل الفرنسي غياب بيبي، من خلال لعبه بجوار اللاعب الشاب روبن دياز في المباراة التي ستقام بمدينة بورتو البرتغالية أمام الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي هولندا وإنجلترا، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.



وتشكل إصابة بيبي ضربة موجعة للمنتخب البرتغالي، بالنظر للخبرة الدولية الواسعة التي يمتلكها اللاعب الذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية، وكان أحد أفراد الفريق الذي توج ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا.



يذكر أن المنتخب البرتغالي تعززت صفوفه قبل المباراة المنتظرة بعودة دانييلو بيريرا لاعب الوسط المدافع، الذي غاب عن الملاعب للإيقاف.