فيديو.. "سباق الموت".. صبية يقودون دراجات نارية أعلى "الدائرى"

دخل شباب صغار السن يقودون دراجات نارية على الطريق الدائري في تحدِ من نوع خاص، بقيادة الدراجة مستخدمين الإطار الخلفي فقط لمسافات طويلة وسط السيارات تجرى بسرعة فائقة.



ويبدأ الشباب سباقهم على الطريق الدائري من المريوطية وحتى تقاطع الطريق الدائري مع محور 26 يوليو، في مخاطرة كبيرة كأن يختل توازنه أثناء القيادة بإطار واحد، أو يحتاج إلى الوقوف المفاجئ ما يعزز من فرصة تعرضه لحادث.



يأتي سباق الشباب الذين لم يتجاوز أعمارهم العشرين عامً في ظل غياب المرور ومسئولي هيئة الطرق والكباري لرصد تلك المخالفات.



وتزداد فرص تعرض هؤلاء الشباب لحوادث خطيرة كأن يسقط أحدهم على الأرض وتدهسه سيارة مسرعة، أو يسقط على رأسه نتيجة ارتفاع الدراجة أكثر من اللازم في ظل عدم ارتداء خوذة تضمن له أدنى معايير السلامة.



وشهدت مصر 8480 حادث طريق في عام 2018 وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مخلفة عدد الوفيات بلغ 3087 شخصا، و11803 مصابين، 13441 مركبة تالفة.



وقال التقرير إن السبب الرئيسي لحوادث الطرق في عام 2018 هو العنصر البشري بنسبة 76.8٪، يليه عيوب في المركبة (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 15.7 ٪، وأقلهم العنصــــر البيئى (حالة الطريق) بنسبة 2.7٪ من إجمالي أسباب الحوادث عام 2018.

