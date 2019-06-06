البحرية الروسية تتزود بسفن حربية متطورة (فيديو)

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح البحرية الروسية سيحصل هذا العام على عدد من السفن والقوارب البحرية المتطورة.



وتبعا للمصادر فإن شهر يونيو الجاري سيشهد حفل رفع العلم الروسي على سفينة "دميتري روغاتشوف" التي بنيت في إطار المشروع "22160"، لتكون فرقاطة حربية متوسطة الحجم، بطول 91 مترا، وعرض 14 مترا، قادرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ والطوربيدات الموجهة المضادة للأهداف البحرية والبرية، ومزودة بمدافع رشاشة من عيار 57 ملم، ومنظومة "جيبكا" المضادة للطائرات والدرونات والأهداف الجوية.



كما من المفترض أن يحصل الأسطول الروسي قريبا على سفينة "إنغوشيتيا" الصاروخية الصغيرة، التي طورت في إطار المشروع "21631"، الذي ساهم إلى اليوم بتزويد روسيا بـ 7 سفن حربية.



وتختبر روسيا حاليا كاسحتي ألغام جديدتين، استخدمت في صناعة هيكليهما ألياف الزجاج والبلاستيك، ما يجعل الألغام البحرية المزودة بحساسات مغناطيسية عاجزة عن تدميرهما.



وبالإضافة لهذه السفن، تواصل روسيا اختبارها لفرقاطة "جريمياشي"، التي ستستخدم للكشف والقضاء على الغواصات والسفن المعادية، وتنفيذ مهمات الإنزال ومساندة القوات في المناطق القريبة من الشواطئ.





وستتزود هذه الفرقاطة بصواريخ "كاليبر"، ومنظومة صاروخية مضادة للأهداف الجوية، ومنظومة أخرى مضادة للغواصات، وبمهبط للطائرات المروحية.







