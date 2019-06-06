القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
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الخميس 06/يونيو/2019 - 07:27 م

بعثة المنتخب الأوليمبي تصل إلى أوزبكستان

بعثة المنتخب الأوليمبي
أ ش أ
dostor.org/2655862

وصلت مساء اليوم الخميس بعثة المنتخب الوطني الأوليمبي، برئاسة الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب لمدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.
وكان في استقبال بعثة المنتخب بالمطار المستشار محمد اللبودى قنصل مصر، ولم تستغرق إجراءات خروج البعثة سوى دقائق، وكانت الرحلة استغرقت حوالى 14 ساعة
ومن المنتظر أن تلتقي الدكتورة أماني العتر سفير مصر بأوزبكستان غدا بالدكتور كرم كردى رئيس البعثة والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بمقر إقامة المنتخب.
ويخوض المنتخب الأوليمبي - خلال معسكره بأوزبكستان - مباراتين وديتين مع المنتخب الأوزبكي يومي 9 و11 يونيو الجاري، ضمن برنامج الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في نوفمبر القادم والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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