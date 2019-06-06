الشرطة في مالاوي تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من المعارضة

استخدمت الشرطة في مالاوي اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس بعد انتخابات، يقولون إنها مزورة في تصعيد لرد السلطات على الاحتجاجات التي بدأت قبل يومين.



وقال شاهد من رويترز، إن الآلاف من أنصار المعارضة نزلوا إلى الشوارع في العاصمة ليلونجوي، وقامت مجموعة منهم باحتلال مجمع يضم مقر الرئاسة ومكاتب حكومية لليوم الثالث.



وقال محتجون إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص الحي أيضا. وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس كادادزيرا إن طفلا "أصيب عرضا بطلقة" لكنه نجا دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.



وتمكن الرئيس بيتر موثاريكا من الفوز بولاية جديدة بهامش ضئيل في انتخابات أجريت الشهر الماضي.



وصدقت مفوضية الانتخابات على فوز موثاريكا في 27 مايو، على الرغم من أن أحزاب المعارضة شكت من وقوع مخالفات وتزوير، واكتسبت الاحتجاجات قوة منذ يوم الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الشرطة "تحولت الحشود إلى العنف اليوم فقررنا إطلاق الغاز المسيل للدموع لإخماد الاحتجاجات".



وقام موثاريكا (78 عاما) أستاذ القانون السابق بتطوير البنية التحتية، وتمكن من خفض التضخم بشكل كبير خلال فترة حكمه الأولى لكن منتقديه يتهمونه بالفساد والمحسوبية. وينفي موثاريكا هذه الاتهامات.