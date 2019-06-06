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الخميس 06/يونيو/2019 - 07:25 م

وائل خورشيد يكتب: الأمل شيء خطير

وائل خورشيد يكتب:
dostor.org/2655858

سأخبرك بشيء يا صديقي..
الأمل شيء خطير..
الأمل قد يدفع الإنسان للجنون
• من فيلم Shawshank redemption

فقط الأمل.. هو من سيجعلك تخوض معركة، تشير كل الشواهد إلى أنها خاسرة، هو السيف الذي ستقاتل به، وهو نفسه - إذا استدعت الظروف - من سيقتلك.

إذا قررت اتباع الأمل، فتحمل، لأنه ليس صديق جيد أو وفي، هو فقط حالة موجودة هنا بيننا، هو من يضعك على طريق الشوك راغب، وهو من يغرسه في قدميك، أحيانا، حتى تكاد الشوكة تخترق جسدك وصولا لقلبك.

الأمل وحده هو من سيجعلك بطلا، هو من سيكللك إمبراطورا على عرش هذا العالم، وهو من سيحولك لعبد ذليل، هو من سيصعد بك لأعلى القمم، وهو من سيلقيك من هناك، لتظل تفكر طوال رحلة الهبوط فيما فعلت.

أنت يا لوسيفر تعيش بهذا الأمل، تؤجل تلقي الضربة القاصمة، تحاول ألا تفكر فيها، تحاول أن تظن أنك بحياتك الأبدية تلك ستنتصر، رغم أنك تعرف في الأخير أنك ستهزم.

أتعرف يا لوسي، نحن نفعل مثلك، ربما يكون لدينا خيارات، نعم، فنحن ورغم كل شيء لا نعلم النهاية الحتمية للأشياء، ولذلك نسير فيها، ولكن مع ذلك نفعل ما يشابه ما تفعل.

ترى ما الذي يدفع حبيب ليقاتل من أجل من لا تراه كذلك، يخوض تلك المعركة بأمل كبير في فوز ثمين، ولكن بحجم هذا الفوز تكون الخسارة، وخلال تلك الرحلة يكون الألم. إن تحقق ما تأمل فيه، فهو نصر عظيم، وأنت ملك متوج، وإن لم يتحقق، فأنت وضعت رقبتك تحت المقصلة قبل زمن، بعد أن تكون قد ذقت كل العذاب.

'لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت'، هكذا قال 'حليم' في رائعته 'رسالة من تحت الماء'. لماذا نبحر والموج عالٍ ونحن لسنا الحيتان حتى نكون في القاع ويمكننا أن نبعث الرسائل من تحت الماء، لماذا نغوص حيث نغرق؟!

لا أدعي على الأمل أنه الشر المقيم، ولكني أقول أنه ليس صديق صدوق، ليس الذي لا تأمن غدره، الحق أنه ليس مخطئ، تلك خلقته، يأخذك من يدك ويضعك على الطريق، ولتجرب حظك، ربما نجوت، وربما الموت.

الأمل هو سبب جيد يجعلنا نحيا، فإذا كنا لا نريد شيئا فنحن لسنا هنا، سنفقد رغبة وجودنا، ولكن مع ذلك علينا أن نتحمل آلامنا إن لم نصل لما نصبوا إليه.

معضلة كبيرة، كنت أحاول دوما أن أعيش بحكمة 'الأغنى من استغنى'، ولكن للأسف طبيعتنا وخلقتنا، تجعل الأمل ينفذ إلينا بشكل ما، ولا نستطيع التحكم فيه ولا في عواقبه.

في نهاية فيلم 'الخلاص من شاوشانك' انتصر الأمل، والذي هو كان الحرية، ولكن في الطريق كم أمل قتل! كم آخر حاول أن يسعى في نفس الاتجاه وفشل.

نعم.. هناك شيء بداخل كل واحد منا لا يمكن لأحد أن يمسه، شيء لك وحدك، تتحكم فيه، ولكن هذا الشيء تحديدا هو الحكاية كلها، أنت حر فيه، لكن لست حر في نتائجه.

أتمنى لو يمكنني أن أمسك بناصية الأمل، وأعرف سره، وما يخفيه عني، وأن أقتله قبل أن يسدد ضربته لي، ولكنه يتسرب إلينا من حيث لا نحتسب ويمسكنا هو.

لا يمكنني أن أحدد لأحدكم إن كان عليه أن يعيش مع الأمل أو يتركه، فالحالة الأولى نهايتها محفوفة بالمخاطر، والثانية انتهت قبل أن تبدأ!، ولكن ما أقول فقط بحجم الأمل يكون الألم، لذا كن مستعد دوما لما هو آتٍ، وحاول أن تدع لعقلك دورا ربما يهدئ من صاعقة الفشل.

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