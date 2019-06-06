إطلاق قذائف من الأراضي السورية باتجاه الجولان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربع قذائف مضادة للطائرات أطلقت، مساء الخميس، من الأراضي السورية باتجاه سماء جبل الشيخ في الجولان المحتل.



وأضافت المصادر، أن القذائف التي أطلقت من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، تم رصدها بأنظمة الرادار التابعة للجيش الإسرائيلي، وأسقطت جميعا، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.



ويوم الأحد الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالرد "بقوة كبيرة" على أي إطلاق نار على إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت أهدافا للجيش السوري، الأحد، بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن ثلاثة جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.



ووزع منتجع جبل الشيخ في الجولان لقطات صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، قال إنها التُقطت لحظة إطلاق صاروخ من سوريا أصاب إحدى العربات المعطلة بالمنتجع.