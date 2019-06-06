رئيسا وزراء بريطانيا وكندا يناقشان قضايا "بريكست" والعلاقات مع الصين

عقد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، جلسة مباحثات مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، على هامش مشاركتهما في الذكرى السنوية الـ75 ليوم الإنزال أو "يوم النصر" في مدينة بورتسموث، لبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو وماي اتفقا على الحاجة إلى العمل معا؛ لدعم وتعزيز العلاقة النظام الدولي القائم على القواعد والذي ظهر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتناولت المباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث جدد ترودو التزامه بمحافظة بلاده على علاقات قوية مع المملكة المتحدة، بجانب استمرار العلاقات والفرص التجارية بين البلدين.

وشملت المحادثات أيضا العلاقات مع الصين والتطورات في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة تغيير المناخ وقمة مجموعة الشعرين القادمة في أوساكا باليابان.

من جانبها، أعربت تيريزا ماي عن اعتقادها، أن العلاقة بين المملكة المتحدة وكندا "نمت خلال تلك الفترة الزمنية"؛ بسبب القيم المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك قضايا تغير المناخ والمساواة والأمن.