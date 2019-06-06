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الخميس 06/يونيو/2019 - 07:04 م

وكيل التعليم بالغربية يبحث خطة العمل أثناء امتحانات الثانوية العامة

محمد فاروق وكيل وزارة
محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية
أ ش أ
dostor.org/2655851

بحث محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ بعد غد السبت.

وقال وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس وشارك فيه جميع روساء اللجان، والتي يبلغ عددهم 104 لجان أنه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية للجان، مؤكدا أنه تم استلام جميع اللجان ومعاينتها.

وأوصي فاروق روساء اللجان ومراجعة كشوف المناداة، ومطابقتها على مطابقة تحقيق الشخصية والاتصال بغرفة العمليات الرئيسية في حالة وجود أي مشكلة.

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